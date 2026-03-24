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VIDEO: पति का गिफ्ट देखकर चीखने लगी पत्नी, धड़ाम से नीचे गिरी फिर कांपने लगी बेचारी | देखें ये वीडियो
Dulha Dulhan Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि दूल्हा स्टेज पर दुल्हन को गिफ्ट देता है, मगर जैसे ही गिफ्ट खोला दुल्हन की चीख निकल गई. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा सचमुच हैरान ही कर देगा.
Husband Wife Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों विवाह से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है और साथ ही जमकर मनोरंजन भी कर रहा है. वीडियो में शादी का खुशनुमा माहौल नजर आता है, जहां स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बेहद खुश दिखाई देते हैं. दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं और मेहमान भी इस खास पल का आनंद ले रहे होते हैं.
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गिफ्ट देखकर खुश हो गई दुल्हन
वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दूल्हा बड़े ही प्यार से दुल्हन को एक गिफ्ट देता है. दुल्हन भी उत्साहित होकर गिफ्ट देखती है और दूल्हा गिफ्ट खोलकर दिखाता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है और दुल्हन के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है. लेकिन जैसे ही वह गिफ्ट खुलता है, माहौल अचानक बदल जाता है.
गिफ्ट में पैक कर दिया मेंढक
गिफ्ट के अंदर जो चीज निकलती है, उसे देखकर दुल्हन बुरी तरह डर जाती है. दरअसल दूल्हे ने दुल्हन को गिफ्ट में मेंढक दिया होता है. जैसे ही बॉक्स खुलता है, मेंढक बाहर निकलकर उछल पड़ता है. सबकुछ इतना अचानक होता है कि दुल्हन की जोरदार चीख निकल जाती है और वह घबराकर स्टेज पर ही गिर पड़ती है.
स्टेज पर गिर पड़ी दुल्हन
वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दुल्हन जमीन पर गिरने के बाद जोर-जोर से रोने लगती है. उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और आसपास मौजूद लोग भी कुछ समय के लिए घबरा जाते हैं. वहीं कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हंसते भी नजर आते हैं.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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क्या बोले नेटिजन्स
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे मजाकिया बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ऐसा मजाक किसी के लिए खतरनाक भी हो सकता है. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार वायरल हो रहा है.