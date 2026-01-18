Hindi Viral

Dulhan Ka Video Dulhan Ka Dance Bride Groom Video Google Trends Today Bride Takes Spectacular Entry At Wedding Groom Reaction Goes Viral Now

Dulhan Ka Video: दुल्हन ने शादी में मारी ऐसी धमाकेदार एंट्री, आंखें फाड़ता रह गया दूल्हा | देखें वीडियो

Dulhan Ka Video: दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

Dulhan Ka Video: दूल्हा-दुल्हन से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में खास जगह बना लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसमें दुल्हन अपनी शादी में जबरदस्त डांस के साथ एंट्री करती नजर आ रही है. जैसे ही दुल्हन डांस करते हुए बैंक्वेट हॉल में पहुंचती है, वहां मौजूद सभी मेहमानों की नजरें उसी पर टिक जाती हैं. दुल्हन का आत्मविश्वास, मुस्कान और एनर्जी देखकर माहौल पूरी तरह से उत्साह से भर जाता है. यह एंट्री इतनी शानदार होती है कि हर कोई दुल्हन को देखता ही रह जाता है.

दुल्हन की गजब एंट्री

इंस्टाग्रााम पर पोस्ट हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा स्टेज पर आराम से बैठा होता है, और अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है. तभी अचानक डांस करते हुए दुल्हन की एंट्री होती है. दुल्हन के स्टेप्स और अंदाज इतने शानदार होते हैं कि दूल्हा खुद को रोक नहीं पाता और अपनी सीट से उठ खड़ा होता है. वह मुस्कुराते हुए दुल्हन को देखता रहता है और इशारों में उसे अपने पास बुलाता है. दुल्हन के साथ उसकी सहेलियां भी डांस करती नजर आती हैं, जिससे पूरा माहौल और भी रंगीन हो जाता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by The ShaadiSwag (@theshaadiswag)

शादी का वीडियो हुआ वायरल

दुल्हन का यह खूबसूरत वीडियो इंस्टाग्राम के theshaadiswag नामक पेज से शेयर किया गया है. देखते ही देखते हजारों लोग इसे देख चुके हैं. लोग वीडियो पर दिल वाले इमोजी और तारीफ भरे कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसी एंट्री हर दुल्हन को करनी चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने दूल्हा-दुल्हन की केमिस्ट्री की जमकर तारीफ की. शादी के इस खास पल ने यह साबित कर दिया कि आजकल शादियां सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि खुशी और एक्सप्रेशन का बड़ा जरिया बन गई हैं. वीडियो पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें