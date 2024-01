Dulhan Ka Video: बगल में बैठी बच्ची पर भड़क गई दुल्हन, फिर जो किया दूल्हा भी भाग जाएगा | देखें वीडियो

Dulhan Ka Video: गुस्से वाले लोग चाहकर भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर तक ही वो अपने गुस्से को काबू में रख पाता है. वो कब किस पर भड़क जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता. अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देख सकते हैं कि किस तरह नई नवेली दुल्हन किस तरह एक बच्ची पर भड़क जाती है. उसने ऐसा गु्स्सा दिखाया जिसे पर यूजर्स भी भड़क गए. लोगों ने वीडियो पर तरह-तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. वीडियो शादी-विवाह से जुड़ा हुआ है.

चंद सेकेंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुल्हन शादी से पहले फोटो खिंचा रही है. वो अलग-अलग पोज में तस्वीरें चाहती हैं. दुल्हन के बगल में एक छोटी सी बच्ची भी बैठी हुई है. ऐसा मालूम होता है कि लोग बार-बारी आकर उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं. अचानक फ्रेम में ऐसा कुछ कैद हो गया जिसे देख हर कोई दंग रह गया. इसमें देख सकते हैं कि दुल्हन बगल में बैठी बच्ची को कुछ कहती है फिर अचानक उसे थप्पड़ रसीद कर देती है. उसका गुस्सा इतने में ही खत्म नहीं हुआ उसने बच्ची को धक्का देकर नीचे गिरा दिया. दुल्हन का ऐसा रूप देख नेटिजन्स भी सहम गए हैं.

Who is wrong here 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/Z0D0kcRjEA

