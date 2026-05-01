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Dulhan Ka Video: ससुराल में पहले दिन ही दुल्हन ने दिखा दिए तेवर, जिसने भी देखा हिल गया | देखें वीडियो
Dulhan Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह दुल्हन खुद पर काबू नहीं रख पाती है, और ससुराल में पहले ही दिन कड़े तेवर दिखा देती है.
Dulhan Ka Video: शादी-ब्याह के वीडियो की सोशल मीडिया पर भरमार है. लगभग हर दिन इससे जुड़े वीडियो अपलोड किए जाते हैं. कुछ वीडियो सामान्य नजर आते हैं तो कुछ चौंकाकर रख देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो जो दुल्हन से जुड़ा है वायरल हो रहा है. इसमें दुल्हन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और ससुराल में पहले ही दिन उसका गुस्सा निकल जाता है. वो इस भयंकर तरीका से किसी शख्स को डांटती दिख रही है कि कोई यकीन नहीं कर पाया. दुल्हन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
दुल्हन का रौद्र रूप
शादी के इस वीडियो में देख सकते हैं कि दुल्हन विदाई के बाद लड़के के घर पहुंची होती है. वहां कुछ रस्में हो रही होती हैं. दुल्हन इसी दौरान किसी शख्स पर गुस्सा हो जाती है. मालूम होता है कि वो चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई है. उसने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया. दुल्हन ने ऐसी-ऐसी शक्ल बनाई जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा. यूजर्स का कहना है कि दुल्हन का यह रूप देखकर लड़के के परिवार वाले भी सदमे में आ जाएंगे. दुल्हन जिस वक्त किसी पर गुस्सा उतार रही थी सबकी निगाहें उसी की तरफ थीं मगर फिर भी वो खुद को रोक ना सकी.
इंस्टाग्राम पर देखिए यह वीडियो:
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यकीन नहीं कर पाया कोई
दुल्हन की इस हरकत को देखकर लोगों का कहना है कि उसका स्वभाव ही गुस्सैल होगा. एक यूजर ने लिखा है, ‘दुल्हन चाहकर भी अपना असली रूप छिपा ना सकी.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ससुराल में पहले दिन तो उसके गुस्से पर काबू रखना चाहिए था.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को crime_with_ravi_chauhan नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी आ चुके हैं.