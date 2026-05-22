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Dulhan Ka Video: विदाई में दुल्हन की हरकत से परेशान हो गया पिता, मारने के लिए उठा ली ईंट | देखिए वीडियो
Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर विवाह का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिखाए गया सीन हर किसी को चौंका रहा है.
Dulhan Ka Video: शादी-विवाह में एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. कभी दूल्हा-दुल्हन और उनके परिवार का अनोखा अंदाज तो कभी रिश्तेदारों की नाराजगी देखने को मिलती है. इसी दौरान कुछ ऐसे पल कैमरे में कैद हो जाते हैं जिन्हें देखकर मजा आ जाता है. ऐसा ही एक शादी का वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन की विदाई होती दिख रही है. गांव के काफी लोग वहां मौजूद हैं और सभी दुल्हन को विदा करने में लगे हुए हैं. खास बात यह है कि दुल्हन की विदाई किसी कार में नहीं बल्कि मोटरसाइकिल पर हो रही है. दूल्हा बाइक पर बैठा है और दुल्हन भी उसके पीछे बैठती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह उतरकर अपने पिता से गले लग जाती है. यह देखकर वहां मौजूद लोग मुस्कुराने लगते हैं.
दुल्हन ने किया परेशान
वायरल वीडियो में दिखता है कि दुल्हन बार-बार विदाई के समय भावुक हो जाती है. जैसे ही वह बाइक पर बैठती, थोड़ी दूर जाने से पहले ही उतरकर वापस पिता के पास आ जाती और उनसे लिपटकर रोने लगती. पिता भी शुरुआत में उसे प्यार से समझाते दिखाई देते हैं. लेकिन जब दुल्हन कई बार ऐसा करने लगी तो पिता थोड़ा परेशान हो गए. आस-पास खड़े रिश्तेदार और गांव वाले यह नजारा देखकर हंसने लगे. माहौल भावुक होने के साथ-साथ मजेदार भी बन गया. दुल्हन की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह ससुराल जाने का मन ही नहीं बना पा रही हो.
यहां इंस्टाग्राम पर दिखेगा वीडियो:
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पिता ने दिखाया गुस्सा
वायरल वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब दुल्हन बार-बार लौटकर पिता से गले मिलने लगती है. आखिरकार पिता को गुस्सा आ जाता है. वह पास में पड़ी एक ईंट उठा लेते हैं और मजाकिया अंदाज में दुल्हन की तरफ दौड़ पड़ते हैं. पिता का यह रूप देखकर वहां मौजूद लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. दुल्हन भी तुरंत बाइक पर जाकर बैठ जाती है. इसके बाद उसकी विदाई हो जाती है. इस वीडियो पर एक से एक रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं. हालांकि, स्पष्ट कर दें कि वीडियो की इंडिया डॉट कॉम हिंदी पुष्टि नहीं करता है. इसे tharki.times नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.