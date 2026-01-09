  • Hindi
Dulhan Ka Video: इसे विदाई कहें या विसर्जन! दुल्हन की हाहाकारी विदाई देख हिल गया इंटरनेट | Viral हुआ ये Video

Dulhan Ka Video: दुल्हन की विदाई से जुड़े नजारे तो आपने अब तक खूब देखे होंगे. मगर जिस तरह का सीन इस वीडियो में दिखाई दिया हर चौंक गया.

Published: January 9, 2026 4:38 PM IST
By Nandan Singh
Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. यहां शादी से लेकर स्टंट और डांस तक के वीडियो देखने को मिलते हैं. फिलहाल शादी से जुड़ा ऐसा वीडियो देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर नेटिजन्स भी हिल गए. वीडियो दुल्हन की विदाई से जुड़ा है. आमतौर पर मायके से ससुराल जाते समय दुल्हन और उसके परिवार वालों की आंखों में आंसू देखने को मिलते हैं. उन्हें रोता देखकर हर कोई इमोशनल हो जाता है. मगर वायरल हो रहे इस वीडियो में दुल्हन को रोता देख हर कोई चौंक गया.

दुल्हन की अनोखी विदाई

शादी के इस वीडियो में दुल्हन को विदा करने का तरीका बिल्कुल अलग नजर आता है. आमतौर पर दुल्हन धीरे-धीरे चलकर या परिवार के सहारे विदा होती है, लेकिन यहां कुछ और ही देखने को मिलता है. वीडियो में दो महिलाएं दुल्हन को उठाकर ले जाती दिखाई देती हैं. एक महिला दुल्हन के पैर पकड़े रहती है, जबकि दूसरी उसके कंधों की ओर से संभालती है. दोनों मिलकर दुल्हन को ऐसे उठाकर ले जाती हैं, जैसे कोई मजेदार सीन चल रहा हो इस दौरान दुल्हन जोर-जोर से रोती है, लेकिन उसका रोना इतना ज्यादा और ओवरएक्टिंग भरा लगता है कि पूरा माहौल मजाकिया बन जाता है.

नेटिजन्स के मजेदार रिएक्शन

वायरल हो रहे इस वीडियो की एक खास बात यह भी है कि आसपास मौजूद लोग ज्यादा भावुक नजर नहीं आते. न कोई दुल्हन को चुप कराने की कोशिश करता है और न ही माहौल गंभीर दिखता है. उल्टा, ऐसा लगता है कि वहां मौजूद लोग भी इस अनोखी विदाई का आनंद ले रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया. लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘इसे विदाई कहें या विसर्जन!’ दूसरे ने लिखा है, ‘दुल्हन की ऐसी विदाई नहीं देखी होगी किसी ने.’ इसे knowledgemedia07 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

