Dulhan Ka Video: दुल्हन की फुर्ती देखकर सूख गया दूल्हा, रसगुल्ला खिलाने आई आंटी तक हिल गई | देखें वीडियो
Dulhan Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि दुल्हन ने शादी में गजब की फुर्ती दिखाई. उसका अंदाज देखकर हर कोई चौंक गया.
Dulhan Ka Video: शादी समारोह से जुड़े वीडियो अक्सर ही सोशल मीडिया पर धमाल मचाते नजर आते हैं. इनमें हंसी-मजाक और भावुक पल भी देखने को मिलते हैं. मगर इस बार एक दुल्हन ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर छा गई. आप देखेंगे कि दूल्हे की एंट्री के समय उसकी मां रसगुल्ला खिलाने की रस्म निभा रही थीं. तभी अचानक चम्मच से रसगुल्ला फिसल गया और नीचे गिरने लगा. रसगुल्ला गिरने ही वाला था मगर उससे पहले ही दुल्हन ने बिना एक पल गंवाए हवा में हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया. यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया और देखने वालों को हैरान कर गया. दुल्हन की तेजी और सूझबूझ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
दुल्हन ने दिखाया मजेदार अंदाज
शादी से जुड़ा यह मजेदार पल देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और दुल्हन की फुर्ती की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने दुल्हन की तुलना क्रिकेट खिलाड़ियों से कर दी. किसी ने उसे धोनी से भी तेज बताया, तो किसी ने कहा कि ऐसे रिफ्लेक्स तो प्रोफेशनल खिलाड़ी भी सीखें. कॉमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की भरमार है. एक यूजर ने लिखा, ‘यह तो आधी टीम से बेहतर विकेटकीपर है.’ दूसरे ने मजाक करते हुए कहा, ‘दुल्हन ने साबित कर दिया कि वह घर संभालने को तैयार है.’
यहां देखिए वीडियो:

वायरल हुआ शादी का वीडियो
विवाह से जुड़ा यह वीडियो सिर्फ हंसी-मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि एक प्यारा सा संदेश भी देता है. एक छोटी सी गलती कैसे एक खूबसूरत पल में बदल सकती है. दुल्हन की फुर्ती यह भी दिखाती है कि मुश्किल या अनचाहे हालात में पार्टनर एक दूसरे को हमेशा संभालने के लिए तैयार रहता है. शादी के इस छोटे से पल ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी और रिश्तों की अहमियत भी याद दिला दी. यही वजह है कि यह वीडियो हर उम्र के लोगों को पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को last24hrofindia नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.