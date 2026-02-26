By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dulhan Ka Video: दुल्हन ने योद्धा की तरह मारी शादी में एंट्री, अंदाज देखकर मेहमान भी फैन हो गए | देखें वीडियो
Dulhan Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि दुल्हन घोड़े पर बैठकर किस तरह गजब एंट्री लेती दिख रही है. उसका रॉयल अंदाज ही सबको इंप्रेस कर गया.
Dulhan Ka Video: आजकल की शादियों में दुल्हन की गजब एंट्री देखने को मिलती हैं. कभी डांस से तो कभी दमदार स्वैग के साथ दुल्हनें सबका ध्यान खींचती नजर आती हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसमें एक दुल्हन का एक अलग ही रूप देखने को मिला. इसमें दुल्हन भारी लहंगे और गहनों में सज-धजकर घोड़े पर सवार होकर शादी में एंट्री करती नजर आती है. आमतौर पर शादी में दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर बारात लेकर आता है, लेकिन इसमें दुल्हन घोड़े पर सवार हुई दिख रही है. उसका अंदाज किसी योद्धा की तरह नजर आता है.
दुल्हन की गजब एंट्री
वायरल हो रहे शादी के इस वीडियो में आपको नजर आएगा दुल्हन पूरे आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ घोड़े पर बैठी है. ऐसा लगता है मानो किसी योद्धा की तरह अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हो. घोड़े पर बैठकर वो जरा भी असहज नजर नहीं आई. ऐसा लगा कि घुड़सवारी उसका शौक का हिस्सा होगा. दुल्हन के इस अंदाज को दूल्हे ने देखा होगा तो एक पल के लिए वो भी चौंक गया होगा. शादी में मौजूद रिश्तेदार और दोस्त इस अनोखी एंट्री को देखकर तालियां बजाने लगे. यह नजारा इतना खास था कि लोग दुल्हन को योद्धा दुल्हन तक कहने लगे.
यहां देखिए दुल्हन का शाही अंदाज:
मेहमान भी दंग रह गए
ढोल-नगाड़ों की आवाज के बीच दुल्हन का गजब आत्मविश्वास उसके चेहरे पर झलक रहा था. वहां मौजूद मेहमान भी हैरान रह गए और इस खास पल को अपने कैमरे में कैद करते दिखे. कह सकते हैं कि दुल्हन की शाही और दमदार एंट्री ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @xoticbeauty.thebridal नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट होते ही इसे हजारों लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं. इस पर एक यूजर ने लिखा है, ‘ऐसी दमदार एंट्री आज तक नहीं देखी होगी कहीं.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘क्या गजब का सीन दिखा.’ इसी तरह के कॉमेंट्स वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.