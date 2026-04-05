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Dulhan Ka Video: 10 बजे तक बारात नहीं लाया दूल्हा, फिर दुल्हन ने जो कहा पेट पकड़कर हंसेंगे | देखें वीडियो
Dulhan Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह दुल्हन उस समय परेशान हो गई जब दूल्हा बारात लेकर टाइम पर नहीं आया. देखिए फिर क्या हुआ.
Dulhan Ka Video: शादी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दुल्हन ने ऐसा अंदाज दिखाया जिसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही. वीडियो में शादी का माहौल नजर आता है, जहां दुल्हन बैंक्वेट हॉल में बैठी बारात का इंतजार कर रही होती है. समय बीतता जाता है, लेकिन दूल्हा और बारात का कोई पता नहीं चलता. दुल्हन बार-बार घड़ी देखती है और अपने आसपास के लोगों से पूछती है कि आखिर बारात कब आएगी. शुरू में वह शांत रहती है, लेकिन जैसे-जैसे देर होती है, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है.
दूल्हे के लिए परेशान हुई दुल्हन
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब काफी देर तक बारात नहीं पहुंचती, तो दुल्हन खुद उठकर बाहर जाने का फैसला करती है. वह अपनी सहेली से पूछती है कि क्या दूल्हा आ गया है या नहीं. जवाब ‘नहीं’ में मिलता है तो उसका रिएक्शन देखने लायक होता है. वह कहती है कि दूल्हा तो आठ बजे तक आने की बात कर रहा था, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं है. दुल्हन थोड़ी घबराई हुई भी नजर आती है और मजाकिया अंदाज में कहती है कि उसे डर लग रहा है कि घर वाले क्या कहेंगे. वह अपनी दोस्त से कहती है कि तुरंत फोन करके पता करो कि बारात आखिर कितनी देर में पहुंचेगी.
यहां देखिए इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर:
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हंसी नहीं रोक पाए नेटिजन्स
इस वायरल वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब आता है जब दुल्हन हंसते-हंसते एक ऐसी बात कह देती है, जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ता है. वह कहती है, ‘इस साल का यह पहला दूल्हा है, जो रात के दस बजे तक भी बारात लेकर नहीं आया.’ उसकी यह बात सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आ रही है. वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं. यूजर्स दुल्हन के फनी अंदाज और एक्सप्रेशन की तारीफ कर रहे हैं. यह वीडियो thebridesofindia नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.