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Dulhan Ka Video: शादी में दूल्हे को देखते ही उदास हो गई दुल्हन, फिर मां ने कुछ कहा तो यूं दिया जवाब | देखें Viral वीडियो

Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो दूल्हा और दुल्हन से जुड़ा है. मगर इसमें ऐसा कुछ नजर आता है कि जिसे देखकर हर कोई चौंक गया.

Dulhan Ka Video: शादी से जुड़े एक से एक नजारे सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ हंसाते हैं तो कुछ होश ही उड़ा देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. यह वीडियो दूल्हा और दुल्हन से जुड़ा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

उदासी में डूब गई दुल्हन

ध्यान खींच रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं और दूल्हा-दुल्हन साथ बैठे हुए हैं. परिवार के सदस्य उन्हें खाना खिला रहे हैं. इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात दूल्हे की उम्र लगती है, जो दुल्हन से काफी ज्यादा नजर आती है. दूल्हा जहां अपनी शादी को लेकर खुश दिखाई देता है, वहीं दुल्हन के चेहरे पर उदासी साफ झलकती है. ऐसा लगता है जैसे वह मजबूरी में खुद को खुश दिखाने की कोशिश कर रही हो. जब उसकी मां उसे खाने के लिए कुछ देती हैं, तो वह हल्के इशारे में मना करने की कोशिश करती है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

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नेटिजन्स की प्रतिक्रियाएं

शादी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स दूल्हा-दुल्हन की उम्र के अंतर को लेकर कमेंट कर रहे हैं. तो कुछ लोग इसे मजाकिया नजर से देख रहे हैं. हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक वायरल वीडियो है और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, यह साफ नहीं है. ऐसे वीडियो का मकसद केवल मनोरंजन होता है. किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं. फिर भी इस वीडियो ने लोगों के बीच चर्चा जरूर छेड़ दी है. वीडियो को bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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