Dulhan Ka Video: 'पहला सुख निरोगी काया' यह कहावत तो सुनी होगी आपने. इसका मलबब होता है स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा सुख होता है. कोई आदमी तभी अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है. जब वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे. क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है. सोशल मीडिया पर इसी संबंध में फिटनेस से जुड़े वीडियो पोस्ट किए जाते हैं. कुछ लोग अपनी फिटनेस को लेकर बेपरवाह होते हैं और बीमारियों में जकड़ जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परिस्थिति चाहे कुछ भी वो अपनी फिटनेस से समझौता नहीं करते हैं. अब एक दुल्हन का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो शादी में एंट्री से पहले पुश अप्स करती दिख रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से दुल्हन किस तरह हैवी लहंगा और बहुत सारे जूलरी पहनी हुई है और सज-धजकर शायद शादी में एंट्री की तैयारी कर रही हैं. अगले ही पल देखते ही देखते दुल्हन कई पुश अप्स लगाने लगती है. यह वीडियो ब्यूटी पार्लर में ही शूट किया गया है. पुश अप्स के बाद दुल्हन अपने तगड़े बाइसेप्स भी लोगों को दिखाती है. दुल्हन के इस अंदाज को देख लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कोई बॉडी बिल्डर है.

यहां देखें वीडियो:

Fitness with a difference. A bride doing pushups with lehenga and jewellery,,, pic.twitter.com/WQYYiubnVN

— dinesh akula (@dineshakula) April 14, 2022