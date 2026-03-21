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Dulhan Ka Video: रिसेप्शन में दोस्तों ने दिया ऐसा गिफ्ट, देखते ही शरमा गई दुल्हन | देखें ये Viral वीडियो

Dulhan Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि दूल्हा-दुल्हन के दोस्त पार्टी में आते हैं और दोनों को ऐसा गिफ्ट देते हैं कि वे हैरान रह जाते हैं.

Published date india.com Published: March 21, 2026 8:49 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Dulhan Ka Video

Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो देखने को मिलते हैं. इनमें शादी से जुड़े वीडियो भारी तादाद में देखने को मिलते हैं. ऐसा ही एक दिलचस्प वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन के रिसेप्शन का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. माहौल पूरी तरह जश्न का है, स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन बैठे हैं और मेहमान उनसे मिलने आ रहे हैं. तभी उनके कुछ खास दोस्त एंट्री लेते हैं और अपने साथ एक खास गिफ्ट भी लेकर आते हैं. दोस्तों का अंदाज थोड़ा शरारती लगता है, जिससे साफ पता चलता है कि वे कुछ अलग करने वाले हैं.

दोस्तों ने दिया अनोखा तोहफा

देख सकते हैं कि दोस्त जैसे ही गिफ्ट देते हैं, वे दूल्हा-दुल्हन से कहते हैं कि इसे अभी इसी समय स्टेज पर ही खोलना होगा. पहले तो दोनों थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन दोस्तों की जिद के आगे मान जाते हैं. दूल्हा तुरंत गिफ्ट की पैकिंग खोलना शुरू करता है. वहां मौजूद सभी लोग भी उत्सुकता से यह पल देखने लगते हैं. जैसे ही गिफ्ट खुलता है, अंदर एक पुरानी फोटो नजर आती है. यह फोटो दूल्हा-दुल्हन के स्कूल या कॉलेज के दिनों की लगती है. इस खास याद को देखकर दोनों एक पल के लिए चौंक जाते हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

मच गया हल्ला

वीडियो में आगे आप देखेंगे कि तोहफा देखते ही दुल्हन हल्की सी शरमा जाती है, और मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेती है. वहीं दूल्हा भी हंसने लगता है और दोस्तों की इस प्यारी शरारत को एंजॉय करता है. पूरे माहौल में खुशी और हंसी फैल जाती है. इस पल को देखकर साफ समझ आता है कि यह शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि उनके पुराने रिश्ते और यादों का भी जश्न है. वीडियो में दोस्तों की खुशी और दूल्हा-दुल्हन की केमिस्ट्री यह इशारा करती है कि यह लव मैरिज है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है. इसे statemirrorhindi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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