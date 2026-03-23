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Dulhan Ka Video: जब अमेरिकन लड़की बनी इंडियन दुल्हन, लुक देखकर ही चौंक गया परिवार | देखें वीडियो

Dulhan Ka Video: इसमें दिखाया गया है कि अमेरिकन लड़की इंडियन दुल्हन बनकर जब परिवार के सामने आई तो हर कोई चौंक गया. लहंगे में उसकी खूबसूरती देखकर अमेरिकन परिवार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ.

Published date india.com Published: March 23, 2026 8:54 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Dulhan Ka Video

Dulhan Ka Video: शादी से जुड़ा एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें अमेरिकन लड़की को इंडियन दुल्हन के गेटअप में दिखाया गया है. जैसे ही वह पारंपरिक भारतीय लहंगा पहनकर कमरे से बाहर आती है, वहां मौजूद उसका परिवार उसे देखकर चौंक जाता है. सभी के चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ नजर आती है. लड़की की खूबसूरती और उसके पारंपरिक लुक ने सबका दिल जीत लिया. इस वायरल वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

अमेरिकन लड़की का वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही लड़की अपने परिवार के सामने आती है, वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो जाता है. कुछ लोग तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाते कि उनकी बेटी या बहन इतनी अलग और सुंदर लग सकती है. लड़की भी बेहद खुश नजर आती है और अपने इस खास लुक को लेकर काफी उत्साहित होती है. वह एक-एक कर अपने परिवार के सभी सदस्यों से गले मिलती है और अपनी खुशी जाहिर करती है. इस दौरान परिवार के लोगों की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान एक साथ दिखाई देती है, जो इस पल को और भी खास बना देती है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

नेटिजन्स हुए इंप्रेस

शादी का यह वीडियो सिर्फ एक लुक बदलने का नहीं, बल्कि संस्कृतियों के मिलन का खूबसूरत उदाहरण है. यह दिखाता है कि कैसे प्यार और अपनापन किसी भी संस्कृति की सीमाओं को पार कर सकता है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और लड़की की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि भारतीय पहनावा दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है और इसे पहनने वाला हर व्यक्ति खास लगने लगता है. इसे artistrybymansi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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