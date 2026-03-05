Hindi Viral

Dulhan Ka Video Lift Lekar Mandap Pahuchi Dulhan Shadi Ka Video Google Trends Bride Took Lift When Stuck In Traffic See What Happened Then Wedding Day Video Goes Viral Now

Dulhan Ka Video: ट्रैफिक में फंसी तो बाइक वाले से मांग ली लिफ्ट, फिर यूं मंडप पहुंची दुल्हन | देखें वीडियो

Dulhan Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि दुल्हन किस तरह बाइक पर बैठकर मंडप पहुंचती है. उसे जिसने भी देखा दंग रह गया.

Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन से जुड़े वीडियो खूब देखने को मिलते हैं. इनमें दोनों के अलग-अलग अंदाज नेटिजन्स को खूब पसंद आते हैं. फिलहाल शादी से ही जुड़ा एक वीडियो ध्यान खींच रहा है. इसमें एक दुल्हन बाइक पर बैठकर मंडप की ओर जाती दिख रही है. आमतौर पर जहां दुल्हन कार में बैठकर शादी स्थल तक जाती है. वहीं इसमें दुल्हन बाइक से ही वहां पहुंच गई. बताया जा रहा है कि ट्रैफिक की वजह से दुल्हन ने ये कदम उठाया. सड़क पर इस दौरान दुल्हन को जिसने भी देखा अपनी नजरें नहीं हटा पाया.

दुल्हन का अनोखा अंदाज

विवाह से जुड़े इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि दुल्हन सज-धजकर बाइक पर बैठ जाती है और मंडप की ओर निकल जाती है. इसी दौरान किसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने वीडियो बना लिया होगा. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. दुल्हन भी कैमरे में देखकर मंद-मंद मस्कुरा रही होती है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात के वडोदरा का है. यह भी बताया गया कि मंडप तप जाने को दुल्हन निकली, लेकिन दुल्हन की कार ट्रैफिक में फंस गई. इसी वजह से दुल्हन ने एक बाइक चालक से लिफ्ट मांगी और शादी स्थल तक पहुंची.

बाइक से पहुंची मंडप

दुल्हन का यह वीडियो जिसने भी देखा दंग ही रह गया. एक यूजर ने लिखा है, ‘बस वीडियो बनाने के लिए किया है ऐसा लगता है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘सब व्यूज बटोरने का मामला है.’ इसी तरह के कुछ रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को instantbollywood नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. साफ कर दें कि खबर वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिखी गई है. किसी भी प्रकार से इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

