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Dulhan Ka Video: रोने पर मेकअप तो खराब नहीं होगा ना? दुल्हन ने पूछा तो मिला गजब का जवाब | Viral हुआ ये वीडियो

Dulhan Ka Video: देख सकते हैं कि किस तरह दुल्हन मेकअप के दौरान ऐसा कुछ पूछ लेती है, जिसे सुनकर हंसी आ जाती है. ये वीडियो आपके भी लोटपोट करेगा.

Published date india.com Published: March 25, 2026 9:50 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Dulhan Ka Video

Dulhan Ka Video: शादी से जुड़े एक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ वीडियो इमोशनल कर देते हैं तो कुछ हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जो दुल्हन से जुड़ा है. इस वीडियो में एक दुल्हन शादी से पहले मेकअप करवाते हुए नजर आती है. माहौल बिल्कुल हल्का-फुल्का है, लेकिन तभी दुल्हन ऐसा सवाल पूछ लेती है कि सुनने वाला अपनी हंसी नहीं रोक पाता. वीडियो छोटा जरूर है, लेकिन बेहद मनोरंजक है और तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

दुल्हन को मेकअप की चिंता

वायरल वीडियो में दुल्हन कुर्सी पर बैठी है और एक लड़की उसका मेकअप कर रही है. इसी दौरान दुल्हन अचानक पूछती है कि जब वह शादी में रोएगी तो उसका मेकअप खराब तो नहीं होगा. वह मजाकिया अंदाज में यह भी कहती है कि अगर मेकअप फैल गया तो वह कहीं कार्टून जैसी न दिखने लगे. दुल्हन की यह बात सुनकर मेकअप आर्टिस्ट हंसते हुए उसे भरोसा दिलाती है कि कुछ भी खराब नहीं होगा. यह छोटा सा संवाद इतना मजेदार है कि देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

सुनते ही आएगी हंसी

शादी का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो चुका है, और हजारों लोग इसे देख चुके हैं. लोग इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं और दुल्हन की मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं. शादी के दिन दुल्हन का भावुक होना आम बात है, लेकिन इस वीडियो में उसी भावुक पल को हल्के और मजेदार तरीके से दिखाया गया है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है और बार-बार देखा जा रहा है. वीडियो को theshaadiswag नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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