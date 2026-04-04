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Dulhan Ka Video: सुंदर दुल्हन देखते ही खुश हो गया दूल्हा, मगर अगले ही सेकेंड लगा जोर का झटका | हिला देगा वीडियो
Dulhan Ka Video: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह दुल्हन ने एकाएक सबको जोर का झटका दे दिया. इसे देखकर नेटिजन्स को भी हिल गए.
Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो अपलोड किए जाते हैं. इनमें कुछ तो हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते हैं. मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है जो शादी से जुड़ा है, जिसने लोगों को चौंका दिया है. इसमें शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा होता है. दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर बैठे होते हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल होता है. दूल्हा अपनी दुल्हन को देखकर बेहद खुश नजर आता है और मेहमान भी इस खुशी के पल का आनंद ले रहे होते हैं.
दुल्हन ने सबको डराया
वायरल वीडियो में देख सकते हैं अचानक एक अजीब मोड़ आता है. भीड़ में से किसी की आवाज आती है कि दुल्हन असली नहीं है और उसका चेहरा कुछ अलग लग रहा है. यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं. तभी एक शख्स आगे आता है और दुल्हन के चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश करता है. जैसे ही नकाब हटता है, सबके सामने दुल्हन का असली चेहरा दिखाई देता है. उसका चेहरा इतना अलग और डरावना लगता है कि वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं. कुछ लोग तो घबरा भी जाते हैं और माहौल अचानक बदल जाता है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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घबरा गया दूल्हा
आगे आप देखेंगे कि जैसे ही दूल्हा अपनी दुल्हन का असली चेहरा देखता है, उसका रिएक्शन देखने लायक होता है. वह पूरी तरह से घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर यह क्या हो गया. उसका चेहरा देखकर साफ लगता है कि वह इस सच्चाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था. यह पूरा सीन इतना चौंकाने वाला है कि वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस वीडियो को atrang.vision नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है. हालांकि स्पष्ट कर दें कियह वीडियो एआई द्वारा बनाया गया मालूम होता है.