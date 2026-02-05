  • Hindi
Dulhan Ka Video: दुल्हन ने शादी में एक्स बॉयफ्रेंड को सिंगिंग के लिए बुलाया, फिर जो सीन बना देखने लायक है | देखें वीडियो

Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर शादी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया गया एक-एक सीन काफी मजेदार है.

Dulhan Ka Video: शादी-ब्याह में तमाम तरह की चीजें होती हैं. उसी में से कुछ पल सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. फिलहाल शादी से ही जुड़ा एक नजारा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. इसमें बताया गया कि दुल्हन ने अपनी शादी में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाया और फिर उससे सिंगिंग कराई. इस दौरान मेहमानों ने जिस तरह का एक्सप्रेशन दिया नेटिजन्स भी फैन हो गए. सभी उस लड़के को चीयर करते नजर आए. अब यह वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है.

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि शादी में दूल्हा-दुल्हन मैरिज चैयर पर बैठे हुए हैं. तभी एक लड़के की एंट्री होती है. बताया जा रहा है वो दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे दुल्हन ने ही बुलाया था. लड़का आता ही ‘चन्ना मेरेया’ सॉन्ग गाने लगता है. वो दु्ल्हन की तरफ देखते हुए गाना गाना शुरू करता है और फिर स्टेज तक पहुंच जाता है. उसके साथ उसके कई दोस्त भी नजर आ रगे हैं. कोई ढोल बजा रहा है और कोई गिटार बजाता नजर आ रहा है. दूसरी ओर शादी में आए हर मेहमान इस पल रो इंज्वॉय करता नजर आया.

शादी के इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर realistictrolls नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. इसे देखकर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन वीडियो पर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘कुछ भी हो मगर लड़के ने गाना बढ़िया गाया है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘मेहमानों की खुशी देखते ही बन रही है.’ ऐसे ही रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. स्पष्ट कर दें कि खबर वायरल वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिखी गई है. इसकी किसी भी प्रकार से इंडिया डॉट कॉम हिंदी पुष्टि नहीं करता है.

