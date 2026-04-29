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Dulhan Ka Video: दूल्हे से पहले कैमरामैन ने ही देख लिया दुल्हन का चेहरा, घूंघट उठाया और खींचने लगा फोटो | देखें वीडियो
Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर शादी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देख सकते हैं कि कैमरामैन फोटो खींचने के लिए घूंघट में ही घुस जाता है.
Dulhan Ka Video: शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो में कई बार ऐसे नजारे भी दिखाई दे जाते हैं जिनपर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. कुछ इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ध्यान खींच रहा है. आमतौर पर शादियों में कई मजेदार पल देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया और हंसने पर भी मजबूर कर दिया. वीडियो में एक ऐसा दृश्य कैद हुआ है, जो शायद ही किसी ने पहले देखा हो. यही वजह है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं.
अलग अंदाज में दुल्हन का फोटोशूट
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन घूंघट में बैठी हुई है और फोटोशूट चल रहा है. तभी कैमरामैन बेहतर तस्वीर लेने के लिए कुछ ऐसा करता है, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है. वह सीधे दुल्हन के घूंघट के अंदर ही घुस जाता है और वहीं से आराम से फोटो खींचने लगता है. हैरानी की बात यह है कि दुल्हन भी बिना किसी हिचक के शांत बैठी रहती है और तस्वीरें खिंचवाती रहती है. यह पूरा दृश्य इतना अलग और मजेदार है कि आसपास मौजूद लोग भी इसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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हर कोई हुआ हैरान
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि कैमरामैन ने तो दूल्हे से पहले ही दुल्हन का चेहरा देख लिया. कुछ यूजर्स ने इसे अजीब लेकिन फनी बताया, तो कुछ ने कहा कि यह शादी का सबसे अलग फोटोशूट है. दृश्य देखकर कहा जा सकता है कि शादियों में कभी-कभी ऐसे अनोखे पल बन जाते हैं, जो लंबे समय तक याद रहते हैं. इस नजारे को tv1indialive नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में वीडियो को लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.