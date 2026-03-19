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Dulhan Ka Video: जयमाला के स्टेज पर अचानक कूदने लगी दुल्हन, फिर जो हुआ चाहकर भी हंसी नहीं रुकेगी | Viral हो रहा वीडियो

Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है. इसमें दुल्हन ने जो किया वाकई धमाल लगेगा.

Published date india.com Published: March 19, 2026 9:02 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Dulhan Ka Video

Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर शादी के वीडियो आते ही धूम मचाने लगते हैं. इसकी वजह है इनमें दिखने वाले अलग-अलग रंग. हाल ही में एक शादी से ही जुड़ा वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखकर लोगों का खूब मनोरंजन हो रहा है. यह वीडियो दूल्हा-दुल्हन की जयमाला रस्म के दौरान का है, जहां दोनों स्टेज पर खड़े नजर आते हैं. इसी दौरान ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं. वीडियो छोटा जरूर है, लेकिन इसमें दिखने वाला दृश्य इतना मजेदार है कि लोग बार-बार इसे देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

दुल्हन हुई आउट ऑफ कंट्रोल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाने जाती है, तो दूल्हा थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करता है. लेकिन दुल्हन अपनी कोशिश में सफल हो जाती है और दूल्हे के गले में माला डाल देती है. इसके बाद जब दूल्हे की बारी आती है, तब असली मजा शुरू होता है. दूल्हा जैसे ही दुल्हन को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, दुल्हन अचानक उछलने लगती है ताकि दूल्हा उसे माला न पहना सके. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह स्टेज पर गिर जाती है. दूल्हा उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वह गिर चुकी होती है.

यहां देखिए इंस्टाग्राम पर वीडियो:

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हंसी ना रोक सका कोई

यह पूरा दृश्य इतना अचानक और मजेदार होता है कि देखने वाले हंसी नहीं रोक पाते. विवाह के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर bhutni_ke_memes नाम यूजर ने शेयर किया है, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. कई यूजर्स ने दुल्हन की हरकत को बेहद क्यूट और फनी बताया, तो कुछ ने इसे शादी के यादगार पल के रूप में देखा. ऐसे वीडियो यह दिखाते हैं कि शादी जैसे खास मौके पर भी मस्ती और हल्के-फुल्के पल कितने अहम होते हैं.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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