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Viral Video: शादी से पहले दूल्हे ने बहुत मेहनत से बॉडी बनाई, फिर भी दुल्हन से मार खाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया | देखिए

Dulhan Ki Pitai Ka Video: वीडियो में दूल्हे ने बताया कि दुल्हन ने अपने परिवार के साथ उसकी इतनी पिटाई की कि बेचारे को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया.

विवाह के बाद दुल्हन ने दूल्हे के परिवार को खूब पीटा. (photo/X)

Bride Groom Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बेहद जबरदस्त है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो खूब हंसाता है. मगर कई बार नजारे हैरान भी करते हैं. यकीन नहीं करेंगे मगर अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो हर तरफ वायरल है. वीडियो एक ऐसे शख्स से जुड़ा है जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है. शख्स बेहद खुश है और देसी बॉडीबिल्डिंग को तरजीह देता है. शख्स को जब भी मौका मिलता है पहलवानी करने लगता है. कुछ समय बाद उसकी शादी होती है. विवाह को लेकर उसकी खुशी देखने लायक होती है. मगर विवाह के कुछ समय बाद ऐसा कुछ हुआ उसकी पूरी जिंदगी बदल गई. शख्स खुशी-खुशी जिस लड़की को दुल्हन बनाकर अपने घर लाया था उसी ने पूरे परिवार की बुरी तरह पिटाई करवा दी. उसके पूरे परिवार के साथ इतना पीटा गया कि हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा गया.

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क्या है पूरा मामला

पूरी घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. इसके पहले फ्रेम में देखेंगे कि शख्स विवाह से पहले घर में देसी अंदाज में कसरत करता करता हुआ नजर आता है. शख्स एक हाथ से 30 किलो का सिलेंडर किसी खिलौनी की तरह उठाता है तो कभी साइकिल को हवा में उछालता हुआ नजर आता है. फ्रेम के अगले हिस्से में विवाह का खूबसूरत पल भी देखने को मिलता है. अब दूल्हा बना शख्स अपनी दुल्हन के साथ बहुत खुश नजर आता है. मगर हैरानी होगी कि वीडियो के तीसरे फ्रेम में बेचारा हॉस्पिटल में परिवार के साथ भर्ती नजर आता है. अब वो जो कुछ कहता है कि देखकर हैरानी भी बहुत होती है. शख्स बताता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो किस तरह की लड़की से विवाह कर चुका है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Justice for Sanjay Inventor (Shaolin) : ig/thefatmemer pic.twitter.com/FbIIqV7rd2 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) May 24, 2026

हजारों लाखों बार देखा गया वीडियो

वीडियो में घायल शख्स बताता है कि लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी. दुल्हन के साथ उसकी मां और दोनों भाईयों के साथ रिश्तेदारों ने पूरी परिवार की बुरी तरह पिटाई कर दी. सभी एक साथ अचानक घर में घुसे और पूरे परिवार को पटक-पटककर मारा. मालूम हो विवाह के बद अनोखी क्लेश से जुड़ा ये वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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