Dulhan Talwar Wali: शादी में शर्माती दुल्हन तो आपने खूब देखी होंगी. पर क्या तलवार चलाती देखी हैं? अगर नहं तो ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा. वीडियो में लाल जोड़े में सजी दुल्हन तलवार और लाठी चलाती दिख रही है. बारातियों के स्वागत के लिए उसने ऐसा किया. Also Read - Crocodile On Road: कर्नाटक के एक गांव में सड़क पर टहलता दिखा विशालकाय मगरमच्छ और फिर...देखें VIDEO

वीडियो तमिलनाडु के थिरुकोलुर की शादी का है. यहां के लोग ये देख हैरान रह गए कि दुल्हन ने उन्हें मार्शल आर्ट्स का हुनर दिखाया. Also Read - Girgit Ka Video: बस 2 मिनट में गिरगिट ने 7 बार बदला रंग, वीडियो देख रह जाएंगे दंग

इस दौरान दुल्हन ने एक के बाद एक कई करतब करके दिखाए. दुल्हन का नाम है पी निशा. निशा ने ये सब इसलिए किया जिससे लड़कियों को प्रेरणा मिले. वे सभी अपनी सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स सीखें. Also Read - Delhi News: पराठे की दुकान में AIIMS के डॉक्टरों से मारपीट, 4 घायल, सामने आया CCTV फुटेज

देखें वीडियो-

#WATCH Nisha from Thoothukudi district performed ‘Silambattam’, a form of martial art from Tamil Nadu, soon after her wedding ceremony on 28th June, to spread awareness about the importance of self-defense#TamilNadu pic.twitter.com/giLOPy1iDZ

— ANI (@ANI) July 1, 2021