Dulhe Ka Video: यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है. मतदान के लिए लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है. पहले चरण में 11 जिलों की कुल 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. मतदान के बीच कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. अब फिर से एक वीडियो सामने आया है, जो एक दूल्हे का है. दूल्हा अपनी शादी से पहले मतदान केंद्र पर वोटिंग के लिए पहुंचा. दूल्हे का कहना है कि पहले मतदान और फिर बहू. दूल्हे ने अपना नाम अंकुर बालियान बताया. सोशल मीडिया पर शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा सज-धजकर मतदान केंद्र अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंचा है. इस दौरान उसने पत्रकारों से भी बातचीत की. वीडियो में वो कहता हुआ दिख रहा है. 'पहले मतदान, फिर बहू उसके बाद सब काम.' दूल्हा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

यहां देखें वीडियो:

#WATCH | "Pehle matdaan, uske baad bahu, uske baad sab kaam," says Ankur Balyan, a bridegroom who had come to cast his vote at a polling booth in Muzaffarnagar ahead of his wedding today.#UttarPradeshElections2022 pic.twitter.com/KaYsv5s2Bb

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2022