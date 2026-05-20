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Viral Video: शादी में अड़चन पैदा करने लगे अपने ही लोग, तभी गुस्से में बकरी से शादी कर आया दूल्हा | देखिए वीडियो
Bakri Ka Viral Video: वायरल वीडियो में शख्स दावा करता है कि लोग उसकी लड़की से शादी नहीं होने दे रहे थे, इससे गुस्से में उसने बकरी से ही शादी कर ली.
Trending Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बहुत हैरान करने वाली मानी जाती है. यहां कब क्या वायरल हो जाए कुछ पता नहीं चलता है. इस प्लेटफॉर्म पर कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल होता है. मगर कई बार आंखें फटी रह जाती हैं. यकीन नहीं होता है कि ऐसा नजारा भी देखने को मिल सकता है. यकीन नहीं करेंगे मगर अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो बिल्कुल अलग है. वीडियो एक शख्स से जुड़ा है जिसे अपने विवाह के सालों से इंतजार है. किसी तरह रिश्ता पक्का भी होता है मगर सात फेरों से ठीक पहले ही बेचारे का रिश्ता टूट भी जाता है. इसके बाद शख्स ने परेशान होकर ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. शख्स ने लड़की से विवाह ना होने पर गुस्से में बकरी से ही विवाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया. पूरी घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है.
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इसमें देखेंगे कि शख्स ने जैसे ही बकरी से विवाह संपन्न होने की जानकारी दी हर तरफ हड़कंप मच गया. लोगों की भीड़ उसके घर पर जुटने लगी. लोगों ने इसके अजीब फैसले की वजह भी पूछी. अब इसके बाद शख्स ने जो कुछ बताया बार-बार सुनने का मन करेगा. कुछ सेकंड के वीडियो में शख्स कहता है कि उसका पांच साल से रिश्ता तय था. मगर गांव के लोग इसमें अड़चन पैदा करने लगे. वो उसकी शादी नहीं होने दे रहे थे. इसलिए उसने गुस्से में बकरी में शादी कर ली. शख्स कहता है कि अब वो बकरी के बच्चों का ही पिता बनना चाहता है.
इंस्टाग्राम पर यहां देखें वीडियो
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मालूम हो पूरी घटना से जुड़ा वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर tilawemedianetwork पर नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. हालांकि स्पष्ट कर दें कि वीडियो साफतौर पर मनोरंजन के लिए बनाया गया लगता है. ये बिल्कुल भी वास्तविक नहीं लगता है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी रूम में इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.