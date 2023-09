The Rock की WWE में ऐसी वापसी, तोड़े Social Media के सारे रिकॉर्ड, 100 Million से ज्यादा बार देखा गया Video

Dwayne Johnson Return: WWE स्मैकडाउन में ‘द रॉक’ ड्वेन जॉनसन की वापसी के बाद सोशल मीडिया पर उनके लिए गजब का क्रेज देखा गया. हालांकि, ये होना ही था क्योंकि खेल के दिग्गज और आइकन ने चार साल बाद रिंग में वापसी की. उनकी वापसी ने सोशल मीडिया पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. उनकी वापसी ने 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज के साथ लोगों का दिल जीत लिया है.

WWE के ऑफिशियल एक्स अकाउंट (ट्विटर) ने बताया कि ‘द रॉक’ की वापसी को सोशल मीडिया पर 103 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया. माना की ये बहुत बड़ा आंकड़ा है लेकिन लोगों को इसकी पूरी उम्मीद थी. लोगों को इस कदर प्यार मिलने पर जॉनसन ने कहा, ‘मैं एक साथ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गिलास उठाउंगा. कभी न भूलने वाली यादों के लिए थैंक्यू. घर जैसी कोई जगह नहीं’

मीडिया रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि ‘द रॉक’ रोमन रेंस के खिलाफ रेसलमेनिया 40 में एक्शन में लौटने में रुचि रखते हैं. यह मैच ड्वेन के होमटाउन फिलाडेल्फिया में होने वाला है. इसे लेकर अब लोगों को बेसब्री से इंतजार है. लोगों को उम्मीद है कि उनका हीरो ऐसे ही अपनी वापसी को बड़ी कामयाबी में बदलेगा.

I’ll raise a glass to breaking records together 🥃🔥🔥

Thank you for the unforgettable memory (and insane crowd reaction)

No place like home ❤️ @WWE #PeoplesChamp #WWEFamily https://t.co/dmWMG0RatK

— Dwayne Johnson (@TheRock) September 19, 2023