By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Eagle Attack Video: हिरण को पहले पंजे में दबोचा, फिर आसमान में उड़ गया शिकारी बाज | देखिए
Eagle Attack Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह बाज, हिरण पर टूट पड़ता है. इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
Eagle Attack Video: वाइल्ड एनिमल से जुड़े नजारे सोशल मीडिया पर खूब देखने को मिलते हैं. इनमें खतरनाक जानवरों से लेकर शिकारी बाज के वीडियो भी शामिल होते हैं. इन्हीं में कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. फिलहाल ऐसा ही एक सीन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक खतरनाक शिकारी बाज दिखाई दे रहा है. यह वीडियो इतना चौंकाने वाला है कि इसे देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाज आसमान से नीचे जमीन पर मौजूद हिरण को अपना निशाना बनाता है. कुछ ही पलों में यह शांत सा दिखने वाला दृश्य खौफनाक शिकार में बदल जाता है.
बाज का हिरण पर हमला
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाज पहले ऊंचाई से हिरण पर नजर बनाए रखता है. सही मौका मिलते ही वह तेजी से नीचे की ओर झपट्टा मारता है और अपने मजबूत पंजों में हिरण को जकड़ लेता है. इसके बाद बाज बिना देर किए उड़ान भर लेता है. हिरण चाहकर भी खुद को बाज के पंजों से छुड़ा नहीं पाता. यह नजारा दिखाता है कि बाज कितना ताकतवर और फुर्तीला शिकारी पक्षी होता है. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बाज ने हिरण का शिकार कर लिया होगा. कुछ सेकेंड का यह वीडियो जंगल के नियम और शिकारी पक्षियों की ताकत को साफ तौर पर दिखाता है.
एक्स पर देखिए वीडियो:
Eagle carrying an entire adult deer pic.twitter.com/YxCWkdyLSG
— Invisidon (@QuantumAlteredX) January 20, 2024
नेटिजन्स रह गए हैरान
बाज का यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे एक्स पर @BiffDon नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है, जहां इसे लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई बाज की ताकत देखकर हैरान है. कई यूजर्स ने लिखा कि बाज को यूं ही आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी नहीं कहा जाता. इस वीडियो को @QuantumAlteredX नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह नजारा करोड़ों बार देखा जा चुका है.