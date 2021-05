Eagle Viral Video: चिड़ियों को पानी पिलाते तो आपने कई लोग देखे होंगे पर क्या कभी किसी को चील को पानी पिलाते देखा है…अगर नहीं तो ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा. Also Read - Miss Universe 2020: भारतीय रनरअप एडलाइन कैस्टेलिनो का साड़ी लुक हुआ Viral, आर्टिस्ट ने बनाई खूबसूरत डॉल

वीडियो में एक लड़का प्यासी चील को बोतल से पानी पिलाता दिख रहा है. उसके आसपास कई और लोग भी खड़े हैं.

वीडियो तब वायरल होना शुरू हुआ जब इसे Buitengebieden ट्विटर अकांउट से शेयर किया गया. शेयर करते हुए कैप्शन दिया,

Thirsty eagle..

देखें वीडियो-



खबर लिखे जाने तक इसे 56.3K views मिल चुके थे.

Beautiful! Fascinating! I wish I was there!

— Melissa Diane Webb (@MelissaDianeWe1) May 24, 2021