By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दो हिस्सों में बटी धरती! CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर, वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश
म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप का खौफनाक वीडियो CCTV में कैद हो गया. इसमें जमीन 2.5 मीटर तक खिसकती दिखी. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
28 मार्च, 2025 को म्यांमार के मध्य हिस्से में 7.7 तीव्रता का एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आया था. इसका केंद्र देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास, सागाइंग फॉल्ट पर स्थित था. यह भूकंप पिछले 100 सालों में आया सबसे ताकतवर भूकंप माना जा रहा है और आधुनिक इतिहास में दूसरा सबसे घातक साबित हुआ. भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कई इलाकों में भारी नुकसान देखने को मिला.
कैसे फटती है धरती? आसान भाषा में समझें
यह भूकंप स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट की वजह से आया, जिसमें धरती की दो बड़ी परतें एक-दूसरे के पास से उल्टी दिशाओं में खिसकती हैं. अगर कोई इस पल को अपनी आंखों से देखे, तो ऐसा लगेगा जैसे जमीन एक सीधी लाइन में फट गई हो और दोनों हिस्से अलग-अलग दिशा में खिसक रहे हों. पहले वैज्ञानिकों को इस तरह की हलचल के बारे में सिर्फ मशीनों से मिले डेटा से अंदाजा लगता था, लेकिन अब पहली बार इसे सीधे कैमरे में देखा गया.
CCTV में कैद हुआ खौफनाक नजारा
इस घटना की सबसे खास बात यह रही कि एक CCTV कैमरे ने इस फॉल्ट मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लिया. भूकंप के दौरान, जमीन का इस तरह खिसकना कैमरे में कैद होना बहुत ही रेयर है. क्योटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं को इस वीडियो के जरिए पहली बार ऐसा मौका मिला, जब वे भूकंप को सीधे होते हुए देख और समझ सके. इससे उन्हें जमीन की असली चाल को जानने में बड़ी मदद मिली.
कुछ ही सेकंड में 2.5 मीटर तक खिसकी जमीन
वैज्ञानिकों ने इस वीडियो की फ्रेम-बाय-फ्रेम जांच की और पिक्सल क्रॉस-कोरिलेशन तकनीक का इस्तेमाल किया. इसमें पता चला कि जमीन सिर्फ 1.3 सेकंड में 2.5 मीटर तक खिसक गई और इसकी अधिकतम गति 3.2 मीटर प्रति सेकंड थी. आमतौर पर इतना खिसकना सामान्य है, लेकिन इतनी कम समय में यह बदलाव होना बहुत खास बात है. इससे यह भी साबित हुआ कि भूकंप के दौरान ऊर्जा एक तेज झटके की तरह फैलती है, जैसे किसी कालीन को झटका देने पर लहर दौड़ती है.
भविष्य में रिसर्च के लिए काम आएगी ये वीडियो
इस अध्ययन में यह भी सामने आया कि जमीन का खिसकना सीधा नहीं बल्कि थोड़ा घुमावदार था, जो पहले की मान्यताओं को चुनौती देता है. इस तरह के वीडियो सबूत वैज्ञानिकों को भूकंप को और गहराई से समझने में मदद करेंगे. भविष्य में शोधकर्ता इस डेटा के आधार पर नए मॉडल बनाएंगे, जिससे यह पता लगाया जा सके कि भूकंप के दौरान जमीन कैसे व्यवहार करती है. इससे आने वाले समय में भूकंप के असर का बेहतर अंदाजा लगाकर लोगों की सुरक्षा के उपाय और मजबूत किए जा सकेंगे.