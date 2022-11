Earthquake: भूकंप के झटके के बाद Twitter पर Memes की बाढ़, लोगों ने ऐसे लिये मजे

Earthquake: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) ने बताया कि रात 1 बजकर 57 मिनट पर नेपाल, मणिपुर में 6.3 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए. भूकंप की गहराई धरती से 10 किलोमीटर नीचे थी और इसका केंद्र नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 90 किमी दक्षिण पूर्व में था. भूकंप से फिलहाल किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है.

भूकंप के झटके के बाद लोगों को कई हाइराइज सोसायटी से बाहर निकलकर टहलते देखा गया. कई सोसायटी में लोगों की भीड़ जमा हो गई. हर किसी को मोबाइल से अपने दोस्तो-सगे संबंधियों का हाल पूछते देखा गया.

Everyone in Delhi and NCR be like : #earthquake pic.twitter.com/AQSDlXG4bm — Heba Salman (@HebaSal09892402) November 8, 2022

भूकंप के झटके के बाद ट्विटर (Delhi-NCR Earthquake) पर हमेशा की तरह मीम्स की बाढ़ सी आ गई और लोगों ने जमकर मजे लिए.