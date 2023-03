Hindi Viral

Earthquake: भूकंप के बाद Twitter पर Memes की बाढ़, देखकर हो जाएंगे लोटपोट; नहीं रुकेगी हंसी

Earthquake Memes: दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत देख के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किये गए. भूकंप के बाद ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई. ट्वीट पढ़कर और तस्वीरें देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National Center for Seismology) के मुताबिक, अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किमी दक्षिण पूर्व में भूकंप का केंद्र था और इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई.

North Indian people to #earthquake in every 2nd week. pic.twitter.com/9N0Tr14MKS — Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) March 21, 2023

People running to Twitter to confirm the #earthquake

in Delhi:pic.twitter.com/RI1dmG8tAj — 👌⭐👑 (@superking1815) March 21, 2023

People running to Twitter to confirm the #earthquake in Delhi: pic.twitter.com/TiI2yKNsl5 — Tanisha Bansal🌻 (@tanneeshozz) March 21, 2023

Delhi people coming on Twitter to check if there was an #Earthquake pic.twitter.com/qswKYggwcK — Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) March 21, 2023

People running to Twitter to confirm the #earthquake in Delhi: pic.twitter.com/7MQB76kGuq — Dal Baati Churma Rajasthani Surma (@Dal_Bati_Curma) March 21, 2023

I hope everyone is ok.Did you feel Earthquake……#earthquake pic.twitter.com/HoyyJyNa1m — Diptiman Yadav (@Diptiman_yadav9) March 21, 2023

