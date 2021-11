Viral News: बेंगलुरु में आयोजित कृषि मेले में पहुंचा एक सांड चर्चा का विषय बना रहा. सांड को देखने के लिए आस-पास के इलाकों से लोगों की भीड़ उमड़ी रही. वजह है सांड की कीमत, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. पहली दफा तो आपको यकीन ही नहीं होगा लेकिन सच्चाई यही है. जी हां…इस सांड की कीमत एक करोड़ रुपये है. अब आप यह सोंच रहे होंगे कि सांड की कीमत वह भी 1 करोड़ आखिर ऐसा क्यों? 3.5 साल के इस सांड का नाम कृष्णा है और इस नस्ल के सांड के सीमन की काफी डिमांड है.Also Read - Viral News: भगवान कृष्ण की मूर्ति की 'टूटी बांह' लेकर रोते हुए अस्पताल पहुंचा पुजारी, डॉक्टरों ने बांधी पट्टी

Zee News की रिपोर्ट के मुताबिक सांड के मालिक बोरेगौड़ा का कहना है कि कृष्णा 'हल्लीकर नस्ल' (Hallikar breed) का सांड है. इसके सीमन की डिमांड सबसे अधिक होती है. सांड की दुर्लभ नस्ल को दक्षिण भारत में मातृ नस्ल के रूप में जाना जाता है और यह विलुप्त हो रही है. हल्लीकर सभी देशी नस्लों के लिए मातृ नस्ल है. हमने हल्लीकर नस्ल का एक सीमन बैंक स्थापित किया है. जहां हम 1,000 रुपये में सीमन की एक डोज बेचते हैं.

A 3.5 yr old bull named Krishna, valued at around Rs 1 Cr, has become centre of attraction at Krishi Mela in Bengaluru

Hallikar breed is mother of all cattle breeds. Semen of this breed is in high demand & we sell a dose of the semen at Rs 1000, said Boregowda, the bull owner pic.twitter.com/5cWZ5RW1Ic

— ANI (@ANI) November 14, 2021