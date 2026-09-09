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पोतियों संग हीरा तलाशने पार्क गया था बुजुर्ग, 30 मिनट में ही खोजकर हो गया मालामाल

Diamond In Park: पार्क में एक बुजुर्ग अपनी दो पोतियों संग पहुंचा था और वहीं उसे 2.29 कैरेट का पीला हीरा मिल गया.

Written by: Nandan Singh
Published: September 9, 2026, 10:25 AM IST
Elderly Man Finds Diamond
बुजुर्ग को मिला हीरा. (Photo/AI)

Diamond In Park: अमेरिका से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर शायद ही कोई यकीन करे. वहां एक बुजुर्ग को पार्क में एकाएक कीमती हीरा मिला जिसके बाद वो चर्चा में आ गए. मामला अमेरिका के टेनेसी राज्य का बताया जा रहा है. जर्मनटाउन निवासी बैरी जी. स्मिथ के लिए यह दिन जिंदगी भर याद रहने वाला बन गया. वह अपनी पत्नी और दो पोतियों सेज और जुनिपर के साथ अर्कांसस के पाइक काउंटी स्थित क्रेटर ऑफ डायमंड्स स्टेट पार्क पहुंचे थे. परिवार ने पार्क से एक वैगन और हीरे तलाशने के लिए सामान्य किट किराए पर ली थी. उनका मकसद सिर्फ परिवार के साथ अच्छा समय बिताना था. फॉक्स न्यूज में छपी खबर के अनुसार, करीब 30 मिनट तक तलाश करने के बाद स्मिथ को पार्क के ईस्ट ड्रेन इलाके में जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया. उन्हें लगा कि यह माइका नाम का एक आम चमकीला खनिज है. उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पत्थर को अपनी कमीज की जेब में रख लिया.

असली पीला हीरा मिला

बाद में जब स्मिथ ने पत्थर को पार्क के डायमंड डिस्कवरी सेंटर में दिखाया, तो वहां कर्मचारियों ने जांच के बाद पुष्टि की कि वह 2.29 कैरेट का पीला हीरा है. पार्क के सुविधा पर्यवेक्षक राल्फ हॉल ने बताया कि हीरा देखकर वह भी दंग रह गए थे. उन्होंने कहा कि इसका आकार और रंग इसी साल मिले पेरेडिन शूमाकर अमेरिकन ड्रीम डायमंड की याद दिलाता है. स्मिथ ने कहा कि वह इस खोज से बिल्कुल उत्साहित थे. उन्होंने बताया कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें यहां हीरा मिलेगा. हालांकि यहां हीरा मिलने की संभावना थी, लेकिन कोई व्यक्ति इसकी उम्मीद लेकर पार्क नहीं आता.

और पढ़ें: हीरा आखिर कब और कैसे पिघलता है? वैज्ञानिकों ने ग्रहों जैसा दवाब डालकर सबकुछ पता लगा लिया

खास क्यों है ये हीरा

अर्कांसस स्टेट पार्क्स के अनुसार, पार्क में मिलने वाले हीरों में पीले हीरे सबसे दुर्लभ किस्मों में शामिल हैं. ज्यादातर लोगों को भूरे या सफेद रंग के हीरे मिलते हैं. हीरा बनने के दौरान उसकी क्रिस्टल संरचना में नाइट्रोजन शामिल होने पर उसका रंग पीला हो जाता है. नाइट्रोजन नीली रोशनी को सोख लेता है और पीली तरंगों को वापस परावर्तित करता है. पार्क अधिकारियों ने बताया कि स्मिथ का हीरा लगभग काली आंख वाली मटर के आकार का है, और 2026 में पार्क में मिला यह तीसरा सबसे बड़ा हीरा है. स्मिथ ने अपनी इस खास खोज का नाम अपनी पोतियों के नाम पर सेज जुनिपर डायमंड रखा है.

अब तक मिले इतने हीरे

पार्क के अनुसार, 2026 में अब तक वहां आने वाले लोगों ने 351 हीरे पंजीकृत कराए हैं. यहां औसतन हर दिन एक से दो हीरे मिलते हैं. हालांकि अधिकारियों ने स्मिथ के 2.29 कैरेट के पीले हीरे की अनुमानित कीमत नहीं बताई है. अर्कांसस स्टेट पार्क्स ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्क के कर्मचारी हीरे या अन्य चट्टानों और खनिजों की गुणवत्ता जांचने या कीमत तय करने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं. किसी हीरे की सही गुणवत्ता और कीमत जानने के लिए प्रमाणित रत्न विशेषज्ञ से संपर्क करना पड़ता है. हाल के महीनों में भी इस पार्क में कई उल्लेखनीय हीरे मिले हैं. हाल ही में पेंसिल्वेनिया की एक महिला को 3.09 कैरेट का हीरा मिला था, जबकि कुछ महीने पहले टेक्सास के एक शख्स ने परिवार के साथ यात्रा के दौरान 2.09 कैरेट का भूरा हीरा खोजा था.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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