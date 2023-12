Election Result Memes 2023: चुनावी नतीजों पर मौज लेने लगा सोशल मीडिया, पोस्ट हो रहे एक से बढ़कर एक मीम्स

Election Result Memes 2023: चार राज्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी ने कांग्रेस पर 3-1 से बढ़त बना ली हैं. राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है. कई एक्जिट पोल में जहां कांटें की टक्कर की बात हो रही थी मगर बीजेपी ने इन सब अनुमानों को ध्वस्त कर दिया. इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी वहां से भी बीजेपी ने जीत छीन ली. बात करें कांग्रेस की तो अनुमान के मुताबिक पार्ची का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा है. कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में ही जात हासिल होती दिख रही है. कुछ समय के बाद सीटों की स्थिति भी साफ हो जाएगी. अब इन नतीजों को देखते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने फनी मीम्स की बरसात कर दी है. कई मीम्स तो हंसा-हंसाकर लोट पोट कर रहे हैं.

Modi ji after viewing the #ElectionResults on TV at his residence. pic.twitter.com/0mKxYIlxcD

— Shubham Sakhuja (@ishubhamsakhuja) December 3, 2023