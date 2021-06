Elephant Emotional Video: जानवर हमारी तरह ही सेंसेटिव होते हैं. किसी के चले जाने का दुख उन्हें उतना ही होता है, जितना हमें. ऐसा ही एक इमोशनल वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चे बटोर रहा है. Also Read - Elephant Video: कीचड़ में फंसा हाथी, वन अधिकारियों ने इस जुगाड़ से किया रेस्क्यू

वीडियो है ही इतना खास कि इसे देखकर आप भी इस हाथी के फैन हो जाएंगे. साथ ही इमोशनल भी.

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई देता है कि एक हाथी चला आ रहा है. कुछ देर के बाद दिखता है कि वहां काफी लोग खड़े हैं.

लोगों के बीच से होता हुआ हाथी आगे जाकर एक जगह रुक जाता है, जहां उसके महावत को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है.

काफी देर तक हाथी महावत को देखता है. फिर उसकी बॉडी को सूंढ़ से छूता है. कराहता है. रोता है. ये सीन इतना इमोशनल है कि क्या कहें…

आप भी देखें…

An elephant comes to bid final farewell to his papaan (mahout). pic.twitter.com/VexNAtPwNh

— Nandagopal Rajan (@nandu79) June 3, 2021