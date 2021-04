Hathi Morning Walk Video: फिटनेस का ध्यान जानवर भी रखते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि भला ये क्या बात हुई, तो वायरल वीडियो देखने के बाद आपके विचार बदलने वाले हैं. Also Read - Horse Video: घोड़े ने पहली बार देखा आईना, दिया ऐसा रिएक्शन देख दिमाग सन्नाटे में चला जाएगा...

वीडियो में हाथी का पूरा परिवार मॉर्निंग वॉक करता दिख रहा है. इन्हें देखकर आप भी इनके फैन हो जाएंगे.

वायरल वीडियो में हाथियों का पूरा झुंड दिख रहा है. झुंड में बड़े हाथियों से लेकर नन्हे हाथी भी शामिल हैं. बैकग्राउंड में पक्षियों के चहकने की आवाज सुनाई दे रही है.

वीडियो तब वायरल होना शुरू हुआ जब इसे IFS प्रवीण कास्वान ने शेयर किया.

शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Elephantine morning walk. To keep the family healthy.

देखें पोस्ट-

Elephantine morning walk. To keep the family healthy. pic.twitter.com/W8cA5RvDwu — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 5, 2021

ये वीडियो लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने तक इसे 34.2K views मिल चुके थे.

35 सेकेंड के इस वीडियो को लोग जमकर शेयर भी कर रहे हैं. इस पर कमेंट्स का दौर जारी है.

How about Tiger Get together pic.twitter.com/1bJQaz1SSv — NileshPatel (@MSM_expose) April 5, 2021

Despite regular morning walks, they have not reduced their weight! 😀 — Akarsh (@Akarshbn) April 6, 2021