Viral Video: आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मान्यम जिले के अर्थम गांव में सोमवार को एक हाथी ने एक निजी बस पर हमला कर दिया. हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है. हाथी ने यातायात अवरुद्ध कर दिया जिससे लोगों में दहशत फैल गई. इसके बाद वह एक निजी बस की ओर आया और अपनी सूंड से उसकी विंडशील्ड को क्षतिग्रस्त कर दिया.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में बस के यात्री घबराकर नीचे उतरकर भागते नजर आ रहे हैं. दल दहला देने वाले नजारे में देखेंगे कि हाथी एकाएक बस के करीब पहुंचा और जोरदार टक्कर मार दी. हाथी की टक्कर के बाद बस में बैठे लोग चिल्लाने लगे.

एहतियात के तौर पर ड्राइवर ने बस को पीछे कर दिया. जब हाथी वाहन से दूर चला गया तो यात्रियों ने राहत की सांस ली. इसके बाद इसे आसपास इकट्ठा हुए कुछ लोगों का पीछा करते हुए देखा गया. क्षेत्र में हाथी की मौजूदगी के बारे में वन अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया.