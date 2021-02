Elephant Video: हाथी को पेड़ से बांधकर पीटते हुए देखा है किसी को, अगर नहीं तो ये वीडियो रौंगटे खड़े कर देगा. इस वीडियो को देख लोग हैरान तो है हीं, साथ ही उनके मन में गुस्सा भी है. Also Read - Strawberry Biryani: पाकिस्तानी शख्स ने स्ट्रॉबेरी से बनाई बिरयानी, Video देख लोग बोले- ये क्या बवासीर है...

वायरल हो रहा तमिलनाडु का है. यहां एक हाथी को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया है. खबर के मुताबिक, ये वीडियो एक रिजुवेनेशन कैंप का है.

वीडियो में दिखता है कि दो लोग पेड़ से बंधे हाथी को जबरदस्त पीट रहे हैं. वे उसके पैरों पर डंडे मार रहे हैं. ये दोनों महावत बताए जा रहे हैं.

जब ये महावत हाथी को पीट रहे हैं, तब वह दर्द से बुरी तरह चिंघाड़ रहा है. हाथी को श्रीविल्लिपुथुर मंदिर का बताया जा रहा है.

Video surfaces of two mahouts attacking an #elephant at the #Thekkampatti rejuvenation camp for temple and mutt elephants in #Coimbatore. HR&CE Department to conduct an inquiry into the incident. @THChennai @OfficeofminSSR pic.twitter.com/sajTFOEmR6

— R. Akileish (@Akileish) February 21, 2021