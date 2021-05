Elephant Video: विशालकाय हाथी अगर किसी जगह फंस जाएं तो उन्हें वहां से निकालने में कितनी जुगत भिड़ानी होती है, ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में वन विभाग के लोग हाथी का रेस्क्यू करते दिखाई दे रहे हैं. Also Read - Baby Funny Video: बच्चे को खिला रहा था पिता, गुस्से में बच्चे ने काट ली नाक, बेहद मजेदार है ये वीडियो

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक हाथी कीचड़ में जा फंसा. घटना कर्नाटक के कूर्ग की बताई जा रही है.

वीडियो IFS Sudha Ramen ने ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा,

#Elephant rescue operation from Coorg. Every operations are different based on terrain, animal involved &other factors. Animal safety is important.

Why was tat smoke cracker? To direct the animal into forest, so that it doesn’t attack anyone due to stress

देखें वायरल वीडियो-

दरअसल, हाथी को निकालने में दिक्कतें इसलिए आ रही थीं क्योंकि कीचड़ के कारण वो बार-बार नीचे की ओर फिसलता जा रहा था.

हाथी को जेसीबी लोडर का इस्तेमाल कर रेस्क्यू किया गया. इसमें वन अधिकारियों को कई घंटों की मशक्कत के बाद सफलता हाथ लगी.