Elephant Video: हाथी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर कोई भी इमोशनल हो जाए, साथ ही उसकी खुशी का ठिकाना न रहे. वीडियो को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. ये भावुक कर देना वाला वीडियो है.

वीडियो में दिखता है कि बाँकुड़ा, पश्चिम बंगाल के वन अधिकारी और डॉक्टर्स मिलकर हाथी की मदद कर रहे हैं. ये हाथी घायल है.

दरअसल, पैर में लोहे की चेन बंधी रहने की वजह से इसकी त्वचा कट गई और घाव हो गया था. वन अधिकारियों और डॉक्टर्स की टीम ने साथ आकर इसकी जान बचाई.

जानकारी के अनुसार ये हाथी लंबे समय से इस तरह की हालत में था. सालों से पैर में चेन बंधी रहने से इसकी ये हालत हो गइ थी.

An injured #elephant was tranquilized and an iron chain imbedded in the skin was successfully removed after almost a 10-hour operation in #WestBengal‘s #Bankura. pic.twitter.com/rI6ZVKSyzt

— India.com (@indiacom) June 11, 2021