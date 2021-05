Elephant Video: हाथी को भी गुस्सा आता है. और गुस्से में वो किसी की भी ऐसी-तैसी कर सकता है. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. जिसमें हाथी ट्रैफिक हवलदार की तरह पेश आ रहा है. लोगों को हाथी का ये अंदाज बेहद भा रहा है. Also Read - Dadi Ka Swag: पीली साड़ी वाली दादी ने Bowling में पहली बार में मारा छक्का, 4 मिलियन व्यूज | Grandma Viral Video

वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि सड़क पर बेवजह हॉर्न बजाने वालों को सबक सीखना चाहिए.

दरअसल, वायरल वीडियो में दिखता है कि एक हाथी सड़क के बीचोंबीच खड़ा है. अचानक सामने से एक ट्रक आता है. ट्रक वाला हाथी के सामने ट्रक खड़ा कर देता है और हॉर्न बजाने लगता है.

हाथी बेवजह हॉर्न बजाने से परेशान हो जाता है और ट्रक के पास आकर उसे हिला देता है. मानों वो उसे सबक सिखा रहा हो.

देखें वीडियो-

Why did this gentle giant attack something more gigantic??

Wild elephant taught one lesson to this truck driver at national highway(NH)39 in Karbi Anglong district of Assam-Not to irritate them. Always keep safe distance & please don’t honk. pic.twitter.com/4cjFsPOSp1

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 17, 2021