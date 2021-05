Elephant Viral Video: सोशल मीडिया पर हाथी का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी लाइक किया है. वीडियो की खास बात ये है कि इसमें हाथी जिस जुगत के साथ फेंसिंग पार करता है, वो देखने लायक है. Also Read - Covid-19 Test Kits Video: कोरोना टेस्ट किट की पैकिंग में हो रहा खिलवाड़, यकीन नहीं है तो ये वीडियो देख लीजिए...

इस वीडियो में दिखता है कि एक हाथी कांटों की फेसिंग को पार करने के लिए गजब का जुगाड़ लगाता है. वो फेंसिंग को पार करने के लिए नीचे बैठकर उसी तरह से रेंगते हुए इसे पार करता है, जैसे मुसीबत में हम इंसान करते हैं.

हाथी की इसी दिमाग वाली हरकत को देख लोग बेहद खुश हो रहे हैं. ये वीडियो तब वायरल होना शुरू हुआ जब इसे IFS Susanta Nanda ने शेयर किया. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

It’s difficult to contain nature…

Elephant devise its own style to cross the solar fence

देखें पोस्ट-

Elephant devise its own style to cross the solar fence pic.twitter.com/yYRiyTaKE7 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 4, 2021

इस वीडियो को बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने भी लाइक किया. उन्होंने कमेंट लिखा, Amazing