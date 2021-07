Elephant Viral Video: जंगल के राजा शेर की दहाड़ से भला कौन अनजान है, पर क्या आपने हाथी की चिंघाड़ सुनी है कभी. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. वीडियो इतना जबरदस्त है कि इसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.Also Read - Tumhara Rate Kya Hai: रोड पर कैब का इंतजार कर रहीं लड़कियों से पूछा- तुम्हारा रेट क्या है? फिर जो हुआ...

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हाथियों का झुंड चिंघाड़ता सुनाई दे रहा है. आवाज इतनी जोरदार है कि इसे सुनकर आपको डर भी लग सकता है.

वीडियो में 5 से 6 हाथी दिख रहे हैं. ऐसा लगता है मानों किसी उत्साह में ये साथ चिंघाड़ रहे हैं.

वीडियो तब वायरल होना शुरू हुआ जब इसे IFS Susanta Nanda ने शेयर किया. शेयर करते हुए कैप्शन दिया,

Elephant OrchestraFace with look of triumph

Keep the sound on

देखें वीडियो-

Elephant Orchestra😤

Keep the sound on pic.twitter.com/KIX44X4kol — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 24, 2021

वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने तक इसे 17.2K views मिल चुके हैं. लोग हाथियों के इस चिंघाड़ को सुनकर बेहद खुश हो रहे हैं.

देखें लोगों के रिएक्शन-

My new ringtone. — Vishnoo Rath (@RathVishnoo) July 24, 2021

Marvellous! — Chhavi Singh (@ChhaviEd09) July 25, 2021

🙏a group of elephants trumpeting in a distance🍀 🐘☘ 🐘🌿 🐘🍃 🐘 rarely seen in a forest🙏 — 🏡RavindraVenkataP🧘‍♂️ShreeVijayVibuthiAchalNeeti (@RavindraVenkata) July 25, 2021