X में जबरदस्त बदलाव की घोषणा, Elon Musk बोले- अब ऑडियो और वीडियो कॉल की सुविधा देंगे

Video Calling on X: एक्स (पहले ट्विटर) को खरीदने के बाद से अरबपति कारोबारी एलन मस्क (Businessman Elon Musk) लगातार इसमें बदलाव कर रहे हैं. पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर सबको चौंका दिया. अब आज गुरुवार को उन्होंने एक ट्वीट कर एक्स में बड़ा बदलाव करने की घोषणा कर दी है. एलन मस्क ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर रहा है कि एक्स यूजर्स को जल्द ही वीडियो और ऑडियो कॉल की भी सुविधा मिलने वाली है.

भारतीय समयनुसार दोपहर 12:42 ट्वीट में एलन मस्क ने कहा कि ये फीचर आईओएस, एंड्रॉएड, मेकबुक और पीसी में भी काम करेगा. खास बात है कि इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को फोन नंबर की भी जरुरत नहीं होगी. एक्स को एलन मस्क ने एक प्रभावी ग्लोबल एड्रेस बुक बताया है.