Elon Musk: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क हमेशा चर्चा में बने रहते हैं. ट्विटर खरीदने की खबर के बाद से एलन मस्क मीडिया की सुर्खियों में हैं. अब उन्होंने एक और ट्वीट कर दुनिया की निगाहें अपनी ओर फिर से खींच ली हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में इशारा किया है कि उनकी अगली नजर अब कोका कोला पर है और वो उसे खरीदने वाले हैं. उन्होंने ट्वीट में लिखा है: “अगली बार वो कोका कोला खरीदना चाहेंगे ताकि उसमें दोबारा कोकेन डाल सकें.” एलन मस्क ने हालांकि ये बातें मजाक के तौक पर कही हैं. लेकिन ट्विटर यूजर्स को मीम्स बनाने का मौका मिल गया. यूजर्स उनके इस बयान को आधार बनाकर एक से एक फनी मीम्स पोस्ट कर रहे हैं.Also Read - Viral Video: शॉपिंग करने आया शख्स जा पहुंचा दुकान के गोदाम में, चप्पलों से हुई मनचलों की पिटाई

यहां देखिए एलन मस्क को लेकर बने मीम्स:

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

Can you buy the MOON 🌚🌛 for me Elon…?? EARTH has lots of WARS going on actually…🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ — Sumaira Khan (@sumrkhan1) April 28, 2022

Can you buy Indonesia? Make it fast! Because the price will go up in Monday. — Duke of Condet (@LordCondet) April 28, 2022

Buy Tiktok and delete it. — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) April 28, 2022

And then you should buy Pokémon and remake Red version with Skryim graphics and turn it into an MMO. — SlumDOGE Millionaire (@ProTheDoge) April 28, 2022

Please buy my country's foreign debt. We will never be able to pay it back. Neither will our children or their children. — The Ghost of Sparta (@abay_insaan_ban) April 28, 2022

Can you buy some of my bath water so I can retire? — Kidbehindacamera (@Lyricoldrap) April 28, 2022

can you buy fox I want another season of “firefly” — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) April 28, 2022

बता दें कि अमेरिकी बिजनेस एशा ग्रिग्स कैंडलर ने 1888 में एक केमिस्ट से कोका-कोला की रेसिपी को खरीद लिया था और बाद में इसे एक बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित किया था. अब एलन मस्क के ट्वीट से कोका कोला वापस सुर्खियों में आ गया है. गौरतलब है कि मस्क ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद रहे हैं. इससे पहले उन्होंने ट्वीटर के 9.2 प्रतिशत शेयर खरीदे थे, जिसका खुलासा कुछ दिनों बाद हुआ था. टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अगर ट्वीटर के अधिग्रहण सौदे को रद्द करते हैं तो उन्हें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को एक अरब डॉलर देने होंगे. इसी तरह अगर यह डील ट्वीटर तोड़ता है तो उसे इतनी ही रकम मस्क को देनी होगी.

