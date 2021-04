Elon Musk Girlfriend: दुनिया के सबसे अमीर शख्सों में शुमार टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क की गर्लफ्रेंड जब भी सोशल मीडिया पर आती हैं, बवाल बचा देती हैं. इस बार उनकी टॉपलेस फोटो की चर्चा है. Also Read - Manu Bhaker: मनु भाकर के साथ डॉग ने की जमकर एक्सरसाइज, देखें Viral Video

स्‍पेस एक्‍स के मालिक और अरबपति एलन मस्‍क की गर्लफ्रेंड ग्रिम्‍स की ये फोटो सोशल मीडिया का नया सेंसेशन है.

वायरल हो रही फोटो में ग्रिम्‍स पीठ करके बैठी हैं. उनकी पूरी पीठ पर एलियन के जख्‍मों के निशान जैसा टैटू दिख रहा है.

ग्रिम्‍स पेशे से सिंगर हैं. ग्रिम्स ने पोस्ट करते हुए लिखा,

Full back in white ink by @tweakt w sum help from the alien computer brain of @nusi_quero

Don’t have a good pic cuz it hurts too much and I need to sleep haha, and it’ll be red for a few wks , but gna be beautiful alien scars

Hope everyone’s having a good day

देखें पोस्ट-

शेयर किए जाने के एक दिन के अंदर ही इस पोस्ट पर 3 लाख से ज्यादा लाइक दे चुके हैं. कमेंट्स का सिलसिला जारी है.

बता दें कि ग्रिम्‍स और एलन मस्‍क का एक बेटा भी है. जिसका नाम X Æ A-Xii है.