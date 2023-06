Elon Musk को जादू-टोना और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले की जरुरत, सीधा वाइस प्रेसीडेंट बनाएंगे

Viral News Today: टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) अक्सर अपने ट्वीट्स के चलते सोशल मीडिया में छाए रहते हैं. अभी उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जो आते ही हर तरफ छा गया. नेटिजन उनके ट्वीट पर कमेंट कर जमकर राय दे रहे हैं. दरअसल दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार एलन मस्क ने कल 12 जून को एक मजेदार ट्वीट किया. ट्वीट में उन्होंने ऐसी बात लिखी कि हजारों यूजर्स खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाए. मस्क का ये मजेदार ट्वीट अभी तक चार करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है और लाखों लोगों ने इसे लाइक किया है.

दरअसल एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें जादू-टोला और प्रोपेगेंडा फैलाने वाला शख्स चाहिए. इतना ही नहीं उसे वो एक बड़ा पद भी देंगे. बीते सोमवार को सुबह किए ट्वीट में मस्क ने लिखा, ‘जादू-टोना और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले शख्स की जरूरत है. उसे मैं वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हायर करना चाहता हूं. मजेदार है कि मस्क का ये ट्वीट आते ही छा गया. नेटिजन जमकर इसपर प्रतिक्रिया देने लगे. बड़ी तादाद में यूजर्स ने अन्य लोगों को टैग किया.

ऐसे ही एक यूजर ने लड़की की तस्वीर टैग करते हुए लिखा कि ये आपके लिए बेस्ट है. इसी तरह एक फीमेल यूजर ने लिखा कि ये जॉब तो मेरे लिए हैं. वहीं एक अन्य कमेंट में लिखा गया कि मैं ये कर सकता है अगर आपको सचमुच जरुरत है. वहीं एक यूजर ने लिखा कि मैं ये काम करने को तैयार हूं.