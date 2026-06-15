एलन मस्क ने वेल्डिंग करने वाले को भी करोड़पति बना दिया, SpaceX की वजह से ऐसे चमक गई किस्मत

दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने सिर्फ रॉकेट ही नहीं उड़ाए, बल्कि अपने कई कर्मचारियों की किस्मत भी आसमान तक पहुंचा दी. इसका ताजा उदाहरण एक ऐसे कर्मचारी की कहानी है, जिसने कंपनी में वेल्डर के रूप में काम शुरू किया था और आज उसकी हिस्सेदारी करोड़ों रुपये की हो चुकी है. जुआन हर्नांडेज नाम के इस कर्मचारी ने साल 2015 में SpaceX जॉइन किया था. उस समय वह इसे एक सामान्य नौकरी के रूप में देख रहे थे. उन्हें कंपनी की तरफ जॉब ऑफर के साथ कुछ शेयर भी दिए गए थे, जिनकी कीमत उस समय करीब 10 हजार डॉलर यानी लगभग 9.5 लाख रुपये थी. उस वक्त उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि पहले की नौकरियों में उन्हें कभी इस तरह का लाभ नहीं मिला था.
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समय के साथ जुआन ने कंपनी में कई अहम जिम्मेदारियां संभालीं. उन्होंने लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम किया और बाद में सुपरवाइजरी की भूमिका तक पहुंचे. इसी दौरान उनके पास मौजूद शेयरों की संख्या बढ़कर करीब 6,500 हो गई. फिर वह दिन आया जिसने उनकी आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल दी. SpaceX के ऐतिहासिक आईपीओ के बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला. लिस्टिंग के बाद शेयर का भाव 160 डॉलर से ज्यादा पहुंच गया. इसके चलते जुआन के पास मौजूद शेयरों की कुल कीमत 10 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई. जो हिस्सेदारी कभी लाखों में थी, वह अब करोड़ों की संपत्ति बन चुकी है.
दिलचस्प बात यह है कि जुआन अब SpaceX में काम नहीं करते. वह बाद में दूसरी स्पेस कंपनी Blue Origin से जुड़ गए. इसके बावजूद उनके पास मौजूद SpaceX के शेयरों ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया. हालांकि इतनी बड़ी संपत्ति मिलने के बाद भी उन्होंने काम छोड़ने का कोई इरादा नहीं जताया है. उनका कहना है कि यह अनुभव उन्हें और उनके परिवार को निवेश की ताकत समझाने वाला साबित हुआ. अब वह अपने बच्चों को भी बचत और शेयर बाजार के बारे में जागरूक कर रहे हैं ताकि वे भविष्य में बेहतर वित्तीय फैसले ले सकें.