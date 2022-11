एलन मस्क ने ऐसा क्या कर दिया जो एप्पल ने विज्ञापन रोकने की धमकी दे डाली?

एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को रोकने की धमकी दी है. यह बात ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने बताई. मस्क का आरोप सोमवार देर रात ट्वीट करने के कुछ ही समय बाद आया कि एप्पल ने एक सर्वेक्षण के बाद ट्विटर पर ज्यादातर विज्ञापन बंद कर दिया है, जिसमें उपयोगकतार्ओं से पूछा गया था कि क्या आईफोन निर्माता को उन सभी सेंशरशिप कार्यों को प्रकाशित करना चाहिए, जो उसके ग्राहकों को प्रभावित करते है.

ट्वीट्स की एक श्रृंखला में मस्क ने कहा, ‘एप्पल ने भी अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को वापस लेने की धमकी दी है, लेकिन हमें यह नहीं बताएगा कि क्यों. ‘क्या आप जानते हैं कि एप्पल अपने ऐप स्टोर के माध्यम से आपके द्वारा खरीदी जाने वाली हर चीज पर 30 प्रतिशत गुप्त कर लगाता है?’

Did you know Apple puts a secret 30% tax on everything you buy through their App Store? https://t.co/LGkPZ4EYcz — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

कई यूजर्स ने मस्क के दावे पर अपने विचार व्यक्त किए. एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, ‘एप्पल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है.’ दूसरे ने कहा, ‘क्योंकि आप चरमपंथी सामग्री को मॉडरेट करने के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.’ इस बीच योएल रोथ, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में ट्रस्ट और सुरक्षा के प्रमुख के रूप में ट्विटर छोड़ दिया, ने कहा कि मस्क ने अपने आवेगी परिवर्तनों और प्लेटफॉर्म नियमों के बारे में ट्वीट-लंबाई की घोषणाओं के माध्यम से वैधता की कमी को समाप्त कर दिया, ट्विटर अब एप्पल और गूगलएप स्टोर दोनों द्वारा एक करीबी जांच का सामना कर रहा है.