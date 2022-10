Elon Musk: एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी ट्विटर इंक के हेडक्वार्टर पहुंचे. लेकिन जिस तरह से मस्क ने ट्विटर के दफ्तर में एंट्री मारी, उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. इस वीडियो को एलन मस्क ने खुद ट्वीट किया है, जहां वे फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर इंक के मुख्यालय पहुंचे हैं. कहा जा रहा है कि मस्क 44 बिलियन डॉलर वाले ट्विटर डील को फाइनल करने में जुटे हैं, ऐसे में ये वीडियो जिसमें उन्होंने लिखा है उसे डूबने दो, तेजी से वायरल हो रहा है.Also Read - बड़े पैमाने पर छंटनी की खबरों के बीच ट्विटर के कर्मचारियों ने मस्क को किया सचेत : रिपोर्ट

बता दें, एलन मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था. हालांकि, उन्होंने फिर डील को होल्ड कर दिया था. अब वो इस डील को क्लोज करने पर काम कर रहे हैं. मस्क ने अपने ट्विटर प्रोफाइल के बायो में 'चीफ ट्वीट' लिखकर इस बात के संकेत दिए हैं कि ट्विटर के अगले बॉस वही होंगे.

मस्क ने ट्विटर पर अपना वीडियो शेयर किया

