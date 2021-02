Elon Musk Son: एलन मस्क (Elon Musk) हमेशा ही सोशल मीडिया पर छाए रहते है. पर इस बार उनकी नहीं बल्कि उनके बच्चे की चर्चा हो रही है. वजह है एलन ने बेटे संग तस्वीर शेयर की है, जो लोगों को खूब पसंद आ रही है. ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. Also Read - Boyfriend On Rent: ये है देसी छोरा, बन गया 'किराए का बॉयफ्रेंड', अब खाएं-पीएं, ऐश करें...

पिछले साल ही एलन मस्क की गर्लफ्रेंड ग्रिम्स ने उनके पहले बच्चे को जन्म दिया था. उस वक्त उनके बच्चे का नाम सुन दुनिया हैरान हो गई थी.

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपने बेटे का नाम रखा है X Æ A-XII मस्क. अब इसी के साथ उन्होंने ये फोटो शेयर की.

ये फोटो शेयर करते हुए एलन ने लिखा, The Second Last Kingdom

फोटो में एलन मस्क फोन पर बात कर रहे हैं तो वहीं उनका बेटा उनकी टी-शर्ट खींचता नजर आ रहा है. फोटो में एलन ने बेटे को गोद में लिया है.

देखें पोस्ट-

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

खबर लिखे जाने से अब तक इस पोस्ट को 491.6K Likes मिल चुके हैं. जबकि 18.4K Retweets मिले हैं.