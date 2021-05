Viral: देशभर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है. रोज हजारों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे है. कई दर्द भरी कहानियां है जो हमें रोज सुनने को मिलती है. आस्पतालों में जहां बेड्स की भारी कमी है वही लोगों को ऑक्सीजन की कमी से भी दो चार होना पड़ रहा है. वहीं सोशल मीडिया पर लोग मरीजों को को हिम्मत देने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. अभी सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बेटे ने अपनी मरती हुई मां के लिए प्यारा सा गाना गाया. इस पोस्ट पर पढ़कर लोग काफी भावुक हो रहे है. Also Read - दिल्ली में हालात सुधारे, 24 घंटे में 308 लोगों की मौत, 10,489 नए मामले

पेशे से डॉक्टर डॉ. दीपशिखा घोष (Dipshikha Ghosh) ने एक ट्वीट में लिखा कि आज मैंने अपनी शिफ्ट खत्म करने से पहले एक कोविड-19 मरीज के रिश्तेदार को कॉल किया, जो शायद ही अब बच पाएं. आमतौर पर हम अपने अस्पताल में लोगों के लिए ऐसा करते हैं. इस कोरोना मरीज के बेटे ने मुझसे कुछ मिनट का वक्त मांगा था. फिर उसने अपनी आखरी सांस ले रही मां के लिए एक गाना गाया.

Today, towards the end of my shift, I video called the relatives of a patient who is not going to make it. We usually do that in my hospital if it’s something they want. This patient’s son asked for a few minutes of my time. He then sang a song for his dying mother. Also Read - Yuzvendra Chahal के पिता कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद अस्‍पताल में भर्ती, पत्‍नी Dhanashree ने दी जानकारी — Doctor (@DipshikhaGhosh) May 12, 2021

डॉ. दीपशिखा ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि बेटे ने गाना गाया मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, मैं वहीं फोन को पकड़कर खड़ी थी. उसकी मां को और उसे गाते हुए देख रही थी. नर्सें भी मरीज के पास आकर शांति से खड़ी हो गईं. बेटा गाते हुए बीच में रोने भी लगा, लेकिन उसने गाने को पूरा किया. उसने मुझसे अपनी मां के बारे में बात की, शुक्रिया कहा और फिर फोन काट दिया.

डॉ. दीपशिखा ने तीसरे ट्वीट में कहा कि मैं और नर्सें वहीं खड़े रहे. हमने अपना सिर हिलाया और हमारी आंखों में आंसू आ गए. उसके बाद नर्सें एक एक करके अपने अपने मरीजों के पास चलीं गईं. इस गाने ने हमेशा के लिए हम सभी को बदल दिया. मेरे लिए अब ये गीत हमेशा उनका रहेगा.

डॉ. दीपशिखा ने आखिरी ट्वीट में कहा कि है कि अनुमति के साथ, यहां जिन लोगों के बारे में बात हो रही है वह लोग श्रीमती संघमित्रा चटर्जी और उनके पुत्र श्री सोहम चटर्जी हैं. मैं गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं. आप, आपकी आवाज, आपकी शांत गरिमा, उसकी विरासत है.

With permission, the people mentioned here are Mrs Sanghamitra Chatterjee and her son Mr Soham Chatterjee. My deepest condolences. You, your voice, your quiet dignity, are her legacy. @sohamchatt — Doctor (@DipshikhaGhosh) May 13, 2021

डॉ. दीपशिखा का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे पढ़ कर काफी भावुक हो रहे है. इस पोस्ट में एक बेटे का दर्द है जो अपनी मां से आखरी बार भी नहीं मिल पाया. लोग डॉक्टर और नर्सों की जमकर तारीफ कर रहे है जो इस मुश्किल वक्त में इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे है.